Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже в марте были тайно переданы Украине, а несколько дней назад именно ими был нанесён удар по российскому военному аэродрому на севере Крыма.

Об этом сегодня сообщило агентство Reuters, утверждая, что советники Джо Байдена убедили его пойти на такой шаг в ответ на появление у России баллистических ракет из Северной Кореи, якобы применяющихся в зоне СВО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это как бы намек, что далеко не про все поставки и успехи будут говорить публично», – ликует работающий на бандеровскую охранку пропагандист из Херсона Константин Рыженко.

Версия об ударе ATACMS по Джанкою озвучивалась авторами специализирующегося на отслеживании активности в зоне СВО канала «Треугольник». Официально Минобороны РФ никак атаку на Север Крыма не комментировало.

Точно такой же реакция ведомства стала на уже обыденные попытки обстрелов полуострова британскими Storm Shadow, хотя в июне прошлого года министр Сергей Шойгу обещал «незамедлительные удары по центрам принятия решения на Украине» в случае попыток применения этих боеприпасов против Крыма.

«Еще с 2023 года, когда они применялись для ударов по Бердянску и Мариуполю. Просто подтвердили, что будут поставлять их дальше. В том числе для ударов по Крыму и сухопутному коридору», – считает обозреватель Борис Рожин.

Учитывая активность НАТОвской авиации в последние дни, всего скорее, новый обстрел Крымского моста и целей на полуострове будет осуществлен во время майских праздников или накануне инаугурации Владимира Путина, назначенной на 7 мая, прогнозирует канал «Рыбарь», основанный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком.

Миллионер Константин Малофеев, которого называли одним из спонсоров Русской весны, призывает к решительным мерам.

«Террористическую организацию размером с государство нельзя перевоспитать. С ней бессмысленно вести мирные переговоры. Её следует уничтожить. Хватит беречь вражеские города. По крупнейшим центрам бывшей Украины, от Днепра до польской границы, следует нанести уничтожающие удары самым мощным оружием, которое у нас есть. Из подлинной гуманности предупредив население об этих ударах за 48 часов. А потом можно и договариваться с Западом о прекращении огня», – предлагает православный олигарх.