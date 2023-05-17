Атак на «Пэтриоты» будет всё больше и больше – киевский эксперт

Вадим Москаленко .  
17.05.2023 22:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование должно понимать, что российские войска, после того, как дотянулись до систем ПВО масштаба «Пэтриот», будут делать всё, чтобы развивать свой успех.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование должно понимать, что российские войска, после того, как дотянулись до систем ПВО...

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«Они с помощью этой атаки решают несколько задач. Первая – уничтожение наших резервов, которые готовятся к контрнаступлению. Не только личный состав, но и военной техники, которая поступит. И вторая задача – это уничтожение систем ПВО, которые дали нам западные союзники. Вот эта атака была нацелена конкретно на выявление, уничтожение систем ПВО.

Результаты – были они, не были, но наш Генштаб и командующие воздушных сил должны сейчас определиться, что таких атак будет больше и больше. Потому что «Пэтриот» миллиард долларов стоит, хорошая цена, а их очень мало, нам три дали, поэтому надо сделать всё возможное, чтобы мы не попали в эту ловушку. Они же пустили и посмотрели, что реально происходит, как реагируем, система же воздушной разведки работает, они же контролируют это всё. Сейчас противорадиолокационные ракеты будут запускать, которые будут конкретно по «Пэтриот», по системам «Iris» будут бить», – предостерёг эксперт.

«Поэтому мы, командующие воздушных сил, должны делать всё возможное, чтобы не попали в эту ловушку. Я уверен, что такие атаки будут дальше. Потому что это системы оперативно-стратегические, и они как раз в случае их попадания, это приведёт к реальному ущербу. Поэтому сейчас задание командующего сделать всё возможное – тактическую, стратегическую систему маскировки, мобильность, систему легендирования, так же само-собой должна работать военная разведка и контрразведка, чтобы выявлять каналы утечки – это огромный пласт работы, чтобы не допустить выполнение тех задач со стороны агрессора, которые они поставили», – переживал Стариков.

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