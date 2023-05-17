Атак на «Пэтриоты» будет всё больше и больше – киевский эксперт

Украинское командование должно понимать, что российские войска, после того, как дотянулись до систем ПВО масштаба «Пэтриот», будут делать всё, чтобы развивать свой успех.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они с помощью этой атаки решают несколько задач. Первая – уничтожение наших резервов, которые готовятся к контрнаступлению. Не только личный состав, но и военной техники, которая поступит. И вторая задача – это уничтожение систем ПВО, которые дали нам западные союзники. Вот эта атака была нацелена конкретно на выявление, уничтожение систем ПВО. Результаты – были они, не были, но наш Генштаб и командующие воздушных сил должны сейчас определиться, что таких атак будет больше и больше. Потому что «Пэтриот» миллиард долларов стоит, хорошая цена, а их очень мало, нам три дали, поэтому надо сделать всё возможное, чтобы мы не попали в эту ловушку. Они же пустили и посмотрели, что реально происходит, как реагируем, система же воздушной разведки работает, они же контролируют это всё. Сейчас противорадиолокационные ракеты будут запускать, которые будут конкретно по «Пэтриот», по системам «Iris» будут бить», – предостерёг эксперт.

«Поэтому мы, командующие воздушных сил, должны делать всё возможное, чтобы не попали в эту ловушку. Я уверен, что такие атаки будут дальше. Потому что это системы оперативно-стратегические, и они как раз в случае их попадания, это приведёт к реальному ущербу. Поэтому сейчас задание командующего сделать всё возможное – тактическую, стратегическую систему маскировки, мобильность, систему легендирования, так же само-собой должна работать военная разведка и контрразведка, чтобы выявлять каналы утечки – это огромный пласт работы, чтобы не допустить выполнение тех задач со стороны агрессора, которые они поставили», – переживал Стариков.