Атака дронов на Одессу: попадание в детский лагерь с ВСУшниками

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Ночью Одессу вновь разбудила атака дронов. Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

«10 из 12 ударных беспилотников Shahed-136/131 уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательными службами оперативно ликвидирован. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

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Это официальная информация. Согласно неофициальной, «прилет был в лагерь «Виктория» на Даче Ковалевского. Насколько известно, именно там размещались вояки», как сообщил паблик «Типичная Одесса».

К тому же упомянутый лагерь находится рядом со Свято-Иверским монастырем, чьи постройки пострадали от работы местной ПВО после очередной атаки дронов 22 марта.

А причина прежняя — все эти объекты соседствуют с базами аэродрома Школьный, куда, по все той же неофициальной информации, и пришелся второй ночной удар (4 апреля российские БПЛА уничтожили несколько складов и цехов ВСУ, расположенных на аэродроме).

Цинизм ситуации заключается еще и в том, что в 2017 году в детском лагере «Виктория» случился пожар, в результате которого погибли дети. И годами городская власть судилась с виновниками трагедии, изображая из себя великих защитников детей. А после всего в санатории разместили военных…

Однако сами военные никаких официальных данных не оглашают. Как сообщают пользователи телеграм-каналов, в районе прилета — аэродрома, лагеря и монастыря — стоят блокпосты и перекрыты дороги. Идет очередная операция по поиску «шпионов», причастных к наведению дронов на лагерь. Ждем новых арестов.