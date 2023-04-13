Атака дронов, российский хит-парад и розовый лимузин – новости молдавского политического пиара

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Дроны стали в последние дни заглядывать в окна молдаван. Они украшены политическими плакатами против президента страны Майи Санду: «Давайте скинем Санду» или «Заставим Санду скинуться» (имеется ввиду деньгами – на компенсацию возросших коммунальных тарифов).

За акцией скорее всего стоит партия бежавшего в Израиль олигарха Илана Шора. Ей нельзя отказать в креативе. Помимо регулярных митингов и пикетов на счету у шоровшев яркая акция с развешивание во всех дворах страны как бы на просушку маек-алкоголичек с надписью «Жос» (долой по-молдавски). Прозрачный намек на имя президента.

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Параллельно продолжается «хит-парад» российских поп-певцов на выборах в Гагаузии, где они агитируют за кандидата на пост башкана от «Шор» Евгению Гуцул. Вслед за Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым в предвыборную борьбу вступили жена Шора Жасмин и Стас Михайлов.

«Я с большой радостью узнал, что Евгения Гуцул будет баллотироваться на пост башкана Гагаузии. Я бывал в этом регионе Молдовы вместе с моим хорошим другом Иланом Шором. У него команда профессионалов, в этом я сумел убедиться. Она отлично справляется со всеми проектами, за которые берется. Я убедился в этом, когда побывал в Оргееве [где Шор был примаром] и увидел, насколько сильно и красиво может преобразиться место, когда там оказывается правильный человек. Пришло время и Гагаузии превратиться в край мечты», – сказал Михайлов.

Альтернативную пиар-кампанию ведет в Кишиневе блогер Некоглай (Николай Лебедев). Его сначала депортировали из России за дискредитацию армии, а потом выгнали с Украины – за дискредитацию ВСУ, которую он поддерживал. Но украпропаганда, похоже, осталась единственным источником доходов Некооглая, потому что он разъезжает теперь по молдавской столице на розовом лимузине, облепленным флагами украинской расцветки.

«Украина это наши ближайшие друзья и братья. Не Россия. Тот прав, кто защищает свой дом. Хочу обратиться к людям, которые любят Россию. Я оплачу вам билеты дотуда, если вам это надо», – кричит блогер недоумевающим прохожим.