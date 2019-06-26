Атака клонов: в Раду хотят попасть девять Зеленских

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восемь человек с фамилией Зеленский кандидатами в депутаты на выборы в Верховную Раду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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“Я специально попросила, чтобы мне именно на эту фамилию (Зеленский – ред.) подобрали информацию, потому что в определенной степени понимала, что что-то такое может быть. Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, с другими уже именами, отчество, и все это отличается. Абсолютно разные округа. Это не клоны, это реальные люди. Это не люди, которые меняли свою фамилию”, – сказала Слипачук.

По ее словам, проверить такую личную информацию очень легко.

Ранее Комитет избирателей Украины сообщил, что для участия в выборах в Раду зарегистрировано девять “клонов” Зеленского.

“По состоянию на вчерашний вечер зарегистрировано 9 клонов Зеленского. Поскольку почти все они либо пенсионеры, либо безработные, мы имеем основания подозревать, что они также могут оттянуть часть голосов невнимательных избирателей”, – заявил председатель ВОО “Комитет избирателей Украины” Алексей Кошель

По его словам, среди этих “клонов” – семь Зеленских и два Зелинских, один из которых представляет ООО “Слуга народа ЗЕ”.

Кроме того, в КИУ зафиксировали активное использование клонов партии “Слуга народа”.

“Только в Днепропетровской области более 20 кандидатов, которые используют тем или иным образом бренд “Слуги народа”: это общественная организация “Слуга народа”, это ДУОО “Слуга народа”, ДУОО ООО “Команда ЗЕ” и еще несколько вариаций”, – рассказал Кошель.