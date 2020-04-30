Атака на Церковь: Зеленский не смог остановить банды «патриотов»

30.04.2020, Киев, Игорь Петров

Гражданский конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется управа на произвол банд «патриотов», положить конец безнаказанности которых, очевидно, Владимир Зеленский оказался не готов.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Степанюка, одним из ярких индикаторов стала атака на Православную Церковь Московского Патриархата накануне Пасхи – в СМИ без всякой реакции властей развернулась информационная кампания «монастыри УПЦ МП – источники эпидемии коронавируса», в ряде регионов храмы подверглись нападениям боевиков.

«Нет выраженной политики на примирение внутри страны, как обещал Зеленский. Наоборот, продолжается политика раскола общества. Это мы видим, по Пасхе, например, по тому, как действовали правоохранители по отношению к разным конфессиям. Мы видим это по не расследованию дел против радикалов», – сказал экономист.

«Зеленский должен понять, что прекращение войны невозможно, пока действуют незаконные военизированные группировки радикалов на территории Украины. Она поэтому и идет – потому что какая-то сторона общества не восприняла у себя подобных людей», – резюмировал Всеволод Степанюк.