Атака на Херсон нужна была для привлечения внимания Запада – Карасев

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Новости Украины

Украинские войска были отправлены в так называемое «контрнаступление» на Херсон для того, чтобы на Западе не уставали от тлеющего конфликта и продолжали помогать киевскому режиму.

Об этом в эфире израильского интернет-канала ITON-TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, грядущие проблемы зимы могут привести к тому, что Запад откажется от поддержки Украины.

«Конечно же, это наступление важно не только с точки зрения военно-оперативной и военно-тактической, военно-стратегической даже ситуации, но и важно с точки зрения показать, что Украина готова побеждать. Чтобы не было никакой усталости от войны в Украине на Западе. Вчера об этом говорил Зеленский, встречаясь по видеосвязи с представителями французского бизнеса, акцентировал на это внимание, что никакой усталости, что Россия должна быть наказана, понимая, что к зиме ситуация может развернуться, скажем так, не в очень правильную для нас сторону. А где-то неделю назад министр обороны Алексей Резников тоже говорил о том, что главная угроза для Украины – это усталость от войны в Украине на Западе. Так что тут есть и этот аспект», – заявил Карасев.

Эксперт также подчеркивает, что атакой на херсонском направлении ВСУ могли попытаться захватить как можно больше территорий в преддверии перемирия.

«Это важно в преддверии возможной заморозки или остановки войны в ноябре. Мы не раз об этом говорили. Важно подойти к этому полу-дипломатическому или полувоенному урегулированию с лучшими картами во всех смыслах этого слова, для того, чтобы не выглядело как поражение России, хоть и относительное и победа Украины… Американцы создают миссию военно-техническую по отношению к Украине, будет назначен генерал трехзвездочный, будет название операции. Это говорит о том, что американцы серьезно вкладываться в ситуацию в Украине, но это задача на вырост, это задача на два-три года вперед. Значит, сейчас, учитывая то, что на данный момент большой военной помощи не будет, она будет только через год-полтора, нужно зафиксироваться на какой-то линии боевого соприкосновения на лучших для Украины условиях».