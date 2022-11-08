Атака на Херсон обернется колоссальными жертвами – Аваков
Херсон для Украины является политическим, но не стратегическим регионом, атака на него обернется чрезмерными жертвами, пойти на которые нельзя.
Об этом в эфире израильского «Лучшего радио» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, по мнению Авакова, гораздо более важным для ВСУ является удар в направлении Мелитополя, чтобы разрезать коридор в Крым.
«Херсон, несомненно, и все правобережье херсонское, несомненно, будет освобождено в ближайшее, обозримое время. Вопрос количества потерь при этом, он серьезен. Поэтому любой ценой взять Херсон – задача так не стоит и не должна стоять.
Взятие Херсона очень важно политически, но для военной стратегии меня больше интересует другой берег Днепра. Тот, который ориентирован в сторону Мелитополя. Единственное большое стратегическое направление контрнаступления Украины, по большому счету, это со стороны Запорожья на Мелитополь. Тогда отовсюду они осыпятся сами», – болтал Аваков.
Спасибо!
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