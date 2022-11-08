Атака на Херсон обернется колоссальными жертвами – Аваков

08.11.2022  18:41 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Херсон для Украины является политическим, но не стратегическим регионом, атака на него обернется чрезмерными жертвами, пойти на которые нельзя.

Об этом в эфире израильского «Лучшего радио» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Херсон для Украины является политическим, но не стратегическим регионом, атака на него обернется чрезмерными...

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При этом, по мнению Авакова, гораздо более важным для ВСУ является удар в направлении Мелитополя, чтобы разрезать коридор в Крым.

«Херсон, несомненно, и все правобережье херсонское, несомненно, будет освобождено в ближайшее, обозримое время. Вопрос количества потерь при этом, он серьезен. Поэтому любой ценой взять Херсон – задача так не стоит и не должна стоять.

Взятие Херсона очень важно политически, но для военной стратегии меня больше интересует другой берег Днепра. Тот, который ориентирован в сторону Мелитополя. Единственное большое стратегическое направление контрнаступления Украины, по большому счету, это со стороны Запорожья на Мелитополь. Тогда отовсюду они осыпятся сами», – болтал Аваков.

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