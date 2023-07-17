Атака на Крымский мост открывает новый этап в противостоянии с Украиной.

Анатолий Лапин.  
17.07.2023 10:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Атака на Крымский мост отдалила деэскалацию, намеки на которую стали поступать после саммита НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Livе» заявил бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака на Крымский мост отдалила деэскалацию, намеки на которую стали поступать после саммита НАТО....

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«В прошлый раз после атаки на Крымский мост начался новый этап в этом конфликте. Начались наши регулярные, а начиная с 1 мая – ежедневные воздушные атаки по военной инфраструктуре Украины, которые подорвали ее военный потенциал, которые за это время лишили Украину военно-морского комплекса совсем.

Начиная с 1 мая удары шли в основном по скоплениям техники, боеприпасов, ГСМ, живой силы. Сейчас, после атаки на Крымский мост, причем с погибшими гражданскими, я думаю, что ответ тоже последует. Посмотрим, какой со стороны нашего военно-политического руководства и нашей армии. В любом случае это не приближает к деэскалации, о которой заговорили после натовского саммита», – заявил Казаков.

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