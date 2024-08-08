Атака на Курщину не приведет к «перемоге». В Донбассе огромные проблемы – Луценко

Украине не стоит рассчитывать на то, что захват приграничных территорий Курской области приведет ее к победе. В это же время фронт на Донбассе трещит по швам, а российская армия уже в нескольких километрах от жизненно важной трассы для обороны ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это только вспомогательная операция, и она никоим образом не может привести к повторению пути Сагайдачного на Москву, давайте быть реалистами и сами себя не дурить», – сказал политик.

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«Нельзя рассматривать эту операцию в отрыве от общей ситуации на фронте. Давайте признаем, что у нас огромные проблемы на Донбассе. После падения Авдеевки в феврале запять месяцев не были подготовлены ни первая, ни вторая, ни третья линии обороны, как нас торжественно заверяла власть. Фортификации местами есть, но они оказались недостаточны для того, чтобы сдержать российское серьезное наступление. На этот момент враг стоит за 14 километров от Покровска и за 4 -5 километров от ключевой трассы Покровск-Краматорск. Перерезание этой трассы означает очень серьезное осложнение логистики для обороны Часов Яра, Константиновки и Краматорска. Падение Покровска будет очень серьезной проблемой, намного худшей, чем падение Авдеевки», – заявил Луценко.