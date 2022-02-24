Атака на ЛНР отбита. Украина потеряла 9 человек

24.02.2022  01:00 (Мск), Луганск
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Атака на ЛНР отбита. Украина потеряла минимум 9 человек, сообщил побывавший на месте ночного боя военкор Евгений Поддубный.

«Подразделение украинских ВС форсировали Северский Донец. При поддержке артиллерии атаковали высоты у села Николаевка. Выбили бойцов Народной милиции, попытались закрепиться. Получили сильную ответку.

К передовой подтянулись танки, подключилась артиллерия Луганска. В итоге подразделение  ВСУ было отброшено, хотя изначально они действовали успешно. Парни на передовой говорят, что у Киева 9 – «200», – сообщил военкор.

Атака на ЛНР отбита. Украина потеряла минимум 9 человек, сообщил побывавший на месте ночного...

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