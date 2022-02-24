Атака на ЛНР отбита. Украина потеряла 9 человек
24.02.2022 01:00 (Мск), Луганск
Атака на ЛНР отбита. Украина потеряла минимум 9 человек, сообщил побывавший на месте ночного боя военкор Евгений Поддубный.
«Подразделение украинских ВС форсировали Северский Донец. При поддержке артиллерии атаковали высоты у села Николаевка. Выбили бойцов Народной милиции, попытались закрепиться. Получили сильную ответку.
К передовой подтянулись танки, подключилась артиллерия Луганска. В итоге подразделение ВСУ было отброшено, хотя изначально они действовали успешно. Парни на передовой говорят, что у Киева 9 – «200», – сообщил военкор.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.