История, в которой прекрасно все! Хотя бы потому, что не «только лишь все» знают, какой вой поднимают власти Одессы после традиционных воздушных боев над городом — украинская ПВО против российских ракет и дронов.

И далее по накатанной: «А-а-а, разрушена очередная сокровищница!», музеи Художественный, Археологический, Западного и восточного искусства и т. д. и т. п. Мэр с гауляйтером шарятся по развалинам, вой доходит до ЮНЕСКО, патриоты обещают в отместку разбомбить Кремль и в таком духе.

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Музеи держимордам и правда жаль — они ж русские, с уникальными фондами царских времен, а значит обеспечивают приток туристов. Это важно для понимания того, о чем речь пойдет ниже.

…и вот в ночь на 10 февраля Одесса вновь содрогается от взрывов. И хотя бахает отнюдь не хило, на утро власти сообщают лишь о «повреждении технического сооружения припортовой инфраструктуры». После молчок. И только директор некоего Музея истории развития украинского казачества Сергей Шпак («три булавы, три осколка горшка, вышиванки тоже три») бродит по соцсетям с протянутой рукой:

«После ночной атаки шахедов у нас в музее упала часть потолка, а оставшаяся аварийно нависла. Под угрозой функционирование уникальной коллекции музея. Необходим срочный ремонт. К сожалению, музей является общественным, то есть существует исключительно на пожертвования и средства членов общественного объединения. Приблизительная сумма ремонта потолка составит около 40000грн. Просим всех небезразличных помочь».

И бла-бла-бла…

Не знаю, что там насобирают «небезразличные», а вот одесситы впервые узнали и были весьма удивлены, что такой музей в городе вообще есть. Но после поисков в интернете понимаешь — есть зараза, и давно. И всякие пластуны там собираются, «проффесура» из института нацпамяти, правосеки, мовные зондеркоманды — то есть прилетело куда надо прилетело (хотя и ПВО).

«Вот он, русский мир — знакомый зал с бюстом Мазепы, манекенами в казачьих одеждах — все густо присыпанные штукатуркой. И проваленный потолок, опасно вздувшийся над артефактами под стеклом. Понятное дело — прилет. Комок подступает к горлу, когда видишь знакомые места, по которым ты ходил, рассматривая музейные артефакты, в таком виде», — делится впечатлениями правозащитник-одэсець Дмитрий Бакаев.

Рвет на голове «осэлэдець» и упомянутый казак Шпак:

«Позвонили соседи, говорят, что сильно бухало! Бегите, мол, смотреть, все ли в порядке! Мы пришли, у нас как раз там репетиции хора должны были быть. А в музее все обвалилось! И висит кусок здоровый, надо его снимать. Это взрывной волной ударило. Одно окно выбило. А здание старое. Вот все и завалилось», — плачет директор музея, тщетно уповая, что «собака с милицией обещала прийти».

Ну и далее патриоты по мелочи негодуют, но что ж поделать — они же все донаты на ПВО собирают, которые их музеи потом бьют, и на шпаков уже логично остается шиш.

Между тем, власти продолжают молчать.

Как оказалось, несколько лет мэрия Одессы, включая постоянную комиссию горсовета по вопросам коммунальной собственности, не признают музей, неоднократно пытались его выселить, взвинтить плату за аренду до космических масштабов, чтобы ее невозможно было потянуть. Хитрые шкуры, знают, что в украинский музей (на шаровары смотреть?), в отличие от русского, все равно никто не пойдет. Там, разве что, и можно заниматься хоровым пением — «суровые годы приходят».

«Нам только аренду продлили. Сперва в августе сказали: «Собирайте вещи! Скоро будет письмо о выселении!». Так я вызвал телевидение. Репортеры поехали в коммунальное предприятие. Те сразу обосрались. Может, за аренду теперь меньше возьмут. Вроде как будет три процента от оценочной стоимости. Хотя теперь по документам мы арендуем здание в неудовлетворительном состоянии», — сокрушается Шпак.

И опять власти молчат.

И правда же Зеленский не приедет писать видосы на фоне руин, как было в случае со Спасо-Преображенским собором (Московского патриархата), или строить из себя знатока искусства, как в одесском Художественном музее. Что, на фоне нестиранного деревенского тряпья, простите, экспонатов, выеживаться? Не, не хайпово.

И ведь по классике — за что боролись, на то напоролись.