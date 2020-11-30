Атака на Приднестровье: Санду перейдёт от слов к делу в случае успеха на выборах в парламент

30.11.2020, Тирасполь, Андрей Сафонов, политолог

Вот уже несколько дней избранная главой Молдовского государства Майя Санду, находящаяся на правом фланге политического спектра страны, выступает с целенаправленными заявлениями, которые можно свести к:

1.Остатки 14-й армии России должны быть выведены из Приднестровья.

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2.Урегулирование молдо-приднестровского конфликта не может быть достигнуто на основе не то что независимости ПМР, но даже и федерализации.

3.Миротворцы России должны быть заменены миссией гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

4.Искать встречи с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским она не будет, ибо готова разговаривать с теми, кто уважает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

5.Нужно разобраться, насколько законным было участие Молдовы в качестве наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе.

6.Решение спорных вопросов между Кишинёвом и Тирасполем должно быть мирным.

7.Её первые внешнеполитические контакты предполагают встречи с лидерами Румынии и Украины.

Строго говоря, многие из этих пунктов и раньше были озвучены высокопоставленными молдовскими руководителями, но столь системно – нет. Это наводит на предположение, что возможно упорядочение и ужесточение политики Кишинёва в отношении России и Приднестровья.

Цель – ликвидация российского влияния в РМ и ПМР, лишение Приднестровья российской военной защиты и отсечение всяких контактов от ЕАЭС.

При решении этих задач сразу растёт влияние США, ЕС и Румынии, которые будут безраздельно заправлять в Молдове.

Но не делает ли Майя Санду просто заявления, которые больше будут сотрясать воздух, а не намечать конкретные политические шаги? Тут нужно учитывать, что Санду не имеет самостоятельной базы – клановой, финансовой, политической, кадровой. Она куда больше зависит от Запада и Румынии, чем, например, Плахотнюк или Воронин. А раз так, то она лишена свободы маневра, которая была у перечисленных лидеров – формальных и неформальных.

Со своей стороны, западники и румыны не заинтересованы в компромиссе с Россией на постсоветском пространстве. Об этом говорит современная международная ситуация. Следовательно, руками команды нового президента Молдовы США, ЕС и Румыния вполне могут давить на Москву и Тирасполь. А заодно «зачищать» политически саму Молдову от сил, учитывающих вековые связи России Молдовы.

Сразу вопрос: а насколько этому курсу, буде он станет воплощаться в жизнь, смогут помешать социалисты и уходящий президент Молдовы Игорь Додон? Первая проверка для его возможностей – это возвращение в сетку телевещания российских новостных и аналитических программ. Ни при Владимире Плахотнюке, ни при Майе Санду в качестве премьера президент Додон этого не добился. Сможет ли он это сделать теперь?…

Вторая проверка – это вывод на улицу тех, кто против слома миротворческой операции на Днестре. Президент Додон уже пригрозил таким вариантом. Но мы помним, что улица – это обычно сфера влияния и контроля правых. По крайней мере, уличное насилие в случае обострения обстановки. Конечно, дай Бог, чтобы всё было мирно. Интересна только реальная возможность мобилизации тех, кто привержен механизму гарантии от новой войны. Российские миротворцы как раз являются таким механизмом.

Анализируя всё это, можно предположить, что работа по полному подчинению политики Кишинёва Вашингтону, Брюсселю и Бухаресту сейчас может пойти более активно. В то же время это уравновешивается борьбой за контроль над новым парламентом Молдовы на случай досрочных выборов корпуса молдовских законодателей. Если и тут правым удастся одержать победу, вот тогда стабильность на Днестре может пошатнуться…