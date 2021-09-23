Атака на российский выборы сдулась, но расслабляться рано — политолог

23.09.2021 08:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов

В ходе минувших выборов в Госдуму Запад тестировал новейшие приемы, направленные на срыв народного волеизъявления.

Такое мнение высказывает автор ранее представленного доклада «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» политолог Александр Манойло, слова которого приводит «Коммерсант».

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По его словам, последняя избирательная кампания прошла «в условиях беспрецедентной информационной войны, развязанной против России».

«Все приемы, которые были выявлены в ходе изучения деятельности оперативных групп делегитиматоров, были применены по отношению к нашим выборам. Значительная часть их применялась прямо во время трехдневного голосования. Были многочисленные атаки», — говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что эти атаки оказались безуспешными.

«Развернутая Западом агрессивная кампания в первый же день голосования сдулась, как проколотая шина у велосипеда. Выяснилось, что никакого конкретного плана у организаторов атаки не было изначально: все это время они работали не на результат (сорвать или хотя бы скомпрометировать выборы), а на процесс, а в момент голосования благополучно свою кампанию слили», – считает политолог.

Также он добавляет, что на этих выборах противники России отрабатывали новые технологии с прицелом на будущее.

«Эти выборы в Госдуму западные силы рассматривают как какой-то полигон для отладки и тестирования своих новейших приемов, методов и технологий, направленных на срыв подобного рода мероприятий. Создалось впечатление, что тестирование делается неслучайно — прицел на 2024 год, потому что это не последние выборы, которые нам предстоят в ближайшей перспективе», — резюмировал Манойло.