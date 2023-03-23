Атака на Севастополь сопровождалась дикими нарративами Украины – политолог

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Атака БПЛА на Крым показала, что задержка информации из официальных источников дает фору украинским каналам разогнать волну паники среди крымчан.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая такая провокация сопровождается очевидным скоординированным медиаматериалом, который появляется практически сразу, что говорит о заранее спланированных действиях, с определенными нарративами, которые, очевидно, не соответствуют действительности, – подчеркнул Мельничук.

Он добавил:

«Печально, что опережение было именно у украинских информационных ресурсов, которые целенаправленно распространяют фейковую информацию, в том числе, чтобы создать стресс для населения Крыма. Конечно, такие прецеденты всё же имели место быть. Это говорит о том, что это скоординированная информационная атака. Но, опять же, как и предыдущие, она действительно провалилась. Потому что как только появляется официальная информация с подробностями инцидента, конечно, все заранее подготовленные украинские слухи начинают терять смысл».

Эксперт отметил, что нет смысла искать первопричину во внешних обстоятельствах, активизировавших запуски БПЛА. Намного важнее отследить алгоритм и пресекать распространение ложной информации.

«Здесь можно с разными пытаться событиями это увязать, но смысл пытаться искать, что же запустило, условно говоря, эти технологии киевского режима, к какой дате они хотели приурочить, или к визиту Си Цзиньпина. Вопрос, конечно, не в этом. Такая скоординированная попытка теракта с последующей медиа-работой ЦИПсО могла произойти абсолютно в любой другой день. Мы можем вспомнить теракт в Брянской области, который не был приурочен ни к каким событиям, и точно так же это действительно атака на гражданское население террористического характера, и притом с абсолютно новыми дикими нарративами, которые киевский режим через свои СМИ продвигал», – указал Мальничук.

По его мнению, на визит лидера КНР ничто не могло оказать влияние, поскольку Китай руководствуется исключительно прагматическими побуждениями.

«Что касается теракта, то вряд ли он мог принципиально или даже теоретически повлиять на решение главы Китайской Народной Республики о визите. Очевидно, что и решение Международного уголовного суда тоже не возымело эффект во многом из-за не легитимности этой структуры. Да и в принципе, давайте уже откровенно, против России, в том числе и против российских властей, принято уже такое количество санкций, что уже какие-то дополнительные решения, оформленные для международной общественности, уже толком-то ничего и не поменяют, – уверен эксперт.

«Китай руководствуется собственными национальными интересами, яркий пример прагматичности, такой, знаете, антипод Соединённых штатов – США всегда транслировали позицию, что склонны сотрудничать только с принимающими концепты около либерально-демократической идеологии, хотя это никогда напрямую не заявлялось. А Китай же государство, которое от идеологического фундамента после Дэна Сяопина сделало переход именно к абсолютному прагматизму».