Атака на Севастополь: Утонула «зерновая сделка»

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Новости Украины

Россия, наконец, приостановила зерновую сделку после ночной атаки на Севастополь, хотя еще несколько недель назад даже Владимир Путин публично признавал, что схема коридора из Одессы обернулась обманом со стороны Запада – санкции против российских удобрений не были сняты, а продовольствие с Украины шло в страны Европы, но отнюдь не якобы страдающую от голода Африку. Более того, по данным спецслужб «зерновой коридор» использовался для доставки взрывчатки, примененной террористами на Крымском мосту.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

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«Давно надо было прикрыть эту лавку. Точнее, если российские интересы не учитываются, то не стоило и начинать. No money – no honey», – считает экономист Александр Дудчак.

Интересно, что одной из первых реакция на решение Москвы поступила из Италии. Именно с базы, находящейся на территории этой страны, взлетал беспилотник-шпион США, курсировавший сегодня вдоль берегов Крыма во время атаки на Севастополь и, очевидно, координировавший удары, а также засекавший работу российской ПВО.

«Блокирование зернового коридора означает лишение продовольствия миллионов людей, живущих в бедности. Это также равносильно тяжким действиям против человечества. Я надеюсь, что Россия пересмотрит свою позицию относительно участия в соглашении по экспорту зерна», – сказал представитель МИД Италии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад оказать давление на Россию:

«Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор», – уверяет он.

Обозреватель Борис Рожин полагает, что Киеву следует опасаться расплаты за атаку на Севастополь.

«После теракта на Крымском мосту, Украина лишилась более трети распределительных и генерирующих мощностей. После атаки дронов на Севастополь, Россия имеет все возможности полностью закрыть экспорт любой продукции из Украины морем. Расплата должна быть максимально тяжелой и болезненной. Ждем ударов по Одесскому морскому порту», – рассуждает Рожин.

Экономист Иван Лизан поясняет болезненность отмены зерновой сделки для Украины.

«В 2021 году основными экспортными товарами Украины были металлы и руда (13,9 млрд долларов), а также зерновые и масличные (12 млрд долларов). В этом году основные деньги стали приносить экспорт электроэнергии и – после заключения «зерновой сделки» в июле – продажа зерна. После удара по электроэнергетике – ответа на теракт на Крымском мосту – прекратился экспорт электроэнергии. После атаки на корабли Черноморского флота прекратила действие «зерновая сделка». Фактически вместо российских кораблей Киев потопил свою экономику. На что рассчитывали в Киеве – загадка… Теперь украинское зерно (преимущественно кукуруза) с мирового рынка уйдёт. Компенсировать выпавшие экспортные морские потоки за счёт ж/д и автотранспорта будет крайне сложно: с электротягой на ж/д проблемы, тепловозов мало, а топливо будут сжигать десятки тысяч разных генераторов. В общем, теперь Украину на мировом рынке заменит Россия. Я изначально был противником сделки и исходил из необходимости не потакать Западу и Украине, давая им возможность вывозить зерновые, а отнимать у Украины зерновые рынки, в первую очередь в странах Африки. Африканские рынки для России имеют приоритетное значение, ведь население Африки в ближайшие 30 лет удвоится, а африканскому АПК нужны удобрения, агротехнологии, недорогие, надёжные и ремонтопригодные с/х машины», – рассуждает Лизан.

Впрочем, точечных экономических мер воздействия будет явно недостаточно.

«Атака на корабли Черноморского флота, на внутреннем рейде Севастополя, – это проверка. Как первые июльские ракеты, попавшие в Антоновский мост. 16 дронов могут превратиться в 60, а затем в 160, – и тогда потери будут неизбежны. Это вопрос времени, особенно если мы останемся в обороне. 1.Зерновая сделка должна быть отменена. 2.ВСУ в Очакове, откуда координируются атаки дронов, необходимо уничтожить. 3.Россия должна вернуть Николаевскую и Одесскую области и навсегда лишить врага выхода к морю. Жестами доброй воли войны не выигрываются», – говорится в сообщении в блоге 105 полка Народной милиции ДНР.

Политолог Марат Баширов полагает, что неизбежны и демонстративные дипломатические шаги в отношении Великобритании.

«Вот зачем министр обороны Британии Бен Уоллес на прошлой неделе совершил тайный визит в Киев: обсудить детали сегодняшней атаки морских и авиационных беспилотников на корабли Черноморского флота… Пора уже выслать британского посла из России», – предлагает эксперт.