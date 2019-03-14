Атака Порошенко на Московский Патриархат провалилась

14.03.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя администрация президента Украины ожидала массового перехода в новообразованную церковную структуру ПЦУ, этого так и не произошло. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как говорят источники, близкие к официальным (т.е. информация генерируется Банковой), в ПЦУ из УПЦ (Московского Патриархата) перешло 458 приходов, т.е. 458 приходских храмов и два епархиальных собора.

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Но, если посмотреть то, что подтверждено документально, то, на самом деле, за все это время перешло только 23 прихода, и было захвачено еще 36 храмов.

Но, повторю, это не подтверждено юридически. Идут судебные процессы. Вчера было вынесено первое судебное решение, в соответствии с которым эти украинские патриоты из ПЦУ вернули ключи из захваченного храма действующей общине канонической Украинской Православной Церкви.

Мы видим разницу того, что было заявлено еще в октябре как «план реализации» – до 500 захваченных приходов, с другой стороны, 23+36 – получается 59 приходов.

И до тех пор, пока этот процесс будет буксовать, будут зависать все договоренности между Банковой и Фанаром о передаче объектов недвижимости. На Банковой не видят результатов, за что, они, собственно говоря, должны платить Константинополю. Конфеты «Рошен» могут существенно обесцениться через несколько недель в силу понижения статуса их производителя», – сказал Белашко.