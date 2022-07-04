Атака токенов: британская армия подверглась хакерскому нападению в Twitter и YouTube

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В воскресенье вечером британская армия возобновила контроль над своими аккаунтами в Twitter и YouTube после того, как их сломали и использовали для публикаций о криптовалютах и незаменимых токенах.

Об этом информирует Reuters cо ссылкой на источники в армейских кругах.

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В воскресенье днем учетная запись британской армии в Twitter на YouTube, которая была переименована в «Ark Invest», показывала несколько видео, связанных с криптовалютой.

Также появился ряд сообщений, рекламирующих невзаимозаменяемые токены (NFT). Представитель армии сообщил, что ведется расследование.

«Мы очень серьезно относимся к информационной безопасности и решать проблему. До завершения расследования было бы неуместно давать дополнительные комментарии», — добавил представитель армии.

Сейчас на британский армейский Твиттер подписаны 362 тыс. человек, а на YouTube-канал – 177 тыс.

Ark Invest — название глобальной инвестиционной компании. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии, отправленном по электронной почте и на вебсайт компании.