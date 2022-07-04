Атака токенов: британская армия подверглась хакерскому нападению в Twitter и YouTube

04.07.2022  09:54 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
Просмотров: 839
 
Tехнологии, Великобритания, Вооруженные силы, деньги, Дзен, Диверсии, Кибервойна, Общество, Скандал


В воскресенье вечером британская армия возобновила контроль над своими аккаунтами в Twitter и YouTube после того, как их сломали и использовали для публикаций о криптовалютах и незаменимых токенах.

Об этом информирует Reuters cо ссылкой на источники в армейских кругах.

В воскресенье вечером британская армия возобновила контроль над своими аккаунтами в Twitter и YouTube...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


В воскресенье днем учетная запись британской армии в Twitter на YouTube, которая была переименована в «Ark Invest», показывала несколько видео, связанных с криптовалютой.

Также появился ряд сообщений, рекламирующих невзаимозаменяемые токены (NFT). Представитель армии сообщил, что ведется расследование.

«Мы очень серьезно относимся к информационной безопасности и решать проблему. До завершения расследования было бы неуместно давать дополнительные комментарии», — добавил представитель армии.

Сейчас на британский армейский Твиттер подписаны 362 тыс. человек, а на YouTube-канал – 177 тыс.

Ark Invest — название глобальной инвестиционной компании. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии, отправленном по электронной почте и на вебсайт компании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть