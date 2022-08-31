«Атака ВСУ – это паника перед заходом нового добровольческого корпуса на Донбасс» – военный эксперт

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Новости Украины

ВФУ торопились идти в наступление, так как знали, что для помощи армии союзников уже сформирован добровольческий корпус, который сейчас заходит в Донбасс.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цена этого наступления – это те самые многие тысяч убитых за предыдущие 2 месяца, потому что, чтобы сохранить эти силы и накопить, фронт затыкали пушечным мясом. Это абсолютный цинизм украинского генштаба», – констатировал Шурыгин.

Он добавил, что русская армия готовилась к такому повороту событий, поэтому в России формировался добровольческий корпус, который уже заходит в Донбасс.

«Одна из угроз, которая висела над украинским командованием, которая вынудила их спешить – это наш ввод на территорию боевых действий 3-го корпуса. Мы сформировали целый добровольческий корпус, он сейчас заходит на территорию Донбасса. Для Украины – это серпом по известному месту. Когда этот корпус там появится, то превосходство накопленное Украиной на каком-то отдельно взятом участке – будет полностью снивелировано, и это над ними висит, как дамоклов меч» – объяснил эксперт.