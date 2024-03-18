Атаками российской территории Украина провоцирует Россию на создание буферной зоны

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 15:10
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Своими атаками на российское приграничье Украина провоцирует Россию на создание буферной зоны, о чем уже говорил президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Своими атаками на российское приграничье Украина провоцирует Россию на создание буферной зоны, о чем...

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Меркурис подчеркнул, что при этом, Украина потеряла в этих атаках большое количество наиболее подготовленных солдат.

«Похоже, что все войска, участвовавшие в этом, были уничтожены, но они продолжают действовать и закреплять неудачу. Они снова потеряли часть своих наиболее мотивированных солдат, причем, в большом количестве. Они потеряли ценное оборудование», – сказал эксперт.

«И, конечно, они еще больше разозлили русских и дали Путину больше оснований сказать российскому народу: «Послушайте, Украина действительно представляет опасность, мы должны создать эту буферную зону в Харьковской области, потому что, если мы этого не сделаем, подобные вещи будут продолжать происходить».

Таким образом, решение русских о создании этой буферной зоны, несомненно, будет ужесточено и теперь, несомненно, будет выполнено в ответ на эти события», – заявил Меркурис.

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