Атаками российской территории Украина провоцирует Россию на создание буферной зоны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Своими атаками на российское приграничье Украина провоцирует Россию на создание буферной зоны, о чем уже говорил президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Меркурис подчеркнул, что при этом, Украина потеряла в этих атаках большое количество наиболее подготовленных солдат.

«Похоже, что все войска, участвовавшие в этом, были уничтожены, но они продолжают действовать и закреплять неудачу. Они снова потеряли часть своих наиболее мотивированных солдат, причем, в большом количестве. Они потеряли ценное оборудование», – сказал эксперт.

«И, конечно, они еще больше разозлили русских и дали Путину больше оснований сказать российскому народу: «Послушайте, Украина действительно представляет опасность, мы должны создать эту буферную зону в Харьковской области, потому что, если мы этого не сделаем, подобные вещи будут продолжать происходить». Таким образом, решение русских о создании этой буферной зоны, несомненно, будет ужесточено и теперь, несомненно, будет выполнено в ответ на эти события», – заявил Меркурис.