«Атакамс» не смогут разбомбить Крымский мост – эксперт

Елена Острякова.  
26.04.2024 16:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Ракеты «Атакамс», которые США поставляют Украине, не изменят стратегический паритет сторон в СВО. Они имеют большую боевую часть (500 кг) и представляют серьезную угрозу, но не современны и легко сбиваются.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракеты «Атакамс», которые США поставляют Украине, не изменят стратегический паритет сторон в СВО. Они...

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«Тактическое рассеивание достигает 150 метров при стрельбе на максимальную дальность. Поэтому по точечным целям, таким как тот же Крымский мост попасть будет сложно. Цель достаточно узкая. Это серьезное оружие, но впадать в панику нет никаких оснований. Это классическая баллистическая ракета разработки 70-х годов прошлого века. Она идет по предсказуемой обычной баллистической траектории.

С точки зрения объекта ПВО ничего особенного не представляет. Не большая угроза, чем «Точка У», с которой мы успешно справлялись. Боевой комплект этих «точек» на Украине был гораздо больше, и мы их всех выбили. То же самое будет и с «Атакамс», – уверен Сивков.

Он уточнил, что опасность представляет залповая атака ракетами, но Украина не сможет запустить больше 3-6 «Атакамс», поскольку не обладает необходимым количеством носителей – РСЗО «Хаймерс», которые российская армия успешно выбивает.

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