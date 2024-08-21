Атаке на Курск предшествовали консультации с американцами

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Украина не осмелилась бы без отмашки западных кураторов на вторжение в Курскую область.

Такое мнение, передает, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.

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«Украина не посмела бы сделать это самостоятельно ввиду всей серьезности операции. Все-таки вторжение на суверенную российскую территорию — это акт агрессии. Без консультации с американцами здесь не обошлось. Американцы следят за всем, что происходит на линии соприкосновения, постоянно, круглосуточно. У них есть и спутниковое наблюдение, и люди на земле, и огромный штат работников при посольстве, и военные советники», – заявил Бровкин «Известиям».

Соглашается с такой оценкой и итальянский политолог Джузеппе Майелло. При этом он называет «полным заблуждением» предположение, что курская авантюра усилит переговорные позиции Украины.

«До этого всё чаще говорили о возможности переговоров между сторонами конфликта. Сейчас же ситуация изменилась, и Москва не пойдет на диалог с Киевом, который не способен добиться успеха на поле бое. В итоге все украинские подразделения будут вытеснены с территории РФ. А Запад не сможет в долгосрочной перспективе накачивать Украину нужным количеством оружия. Кроме того, ВСУ испытывает нехватку солдат», – говорит Майелло.

А вот Бровкин отмечает, что логику действий США сейчас стоит рассматривать прежде всего с точки зрения предвыборной ситуации в стране.

«Вице-президент Камала Харрис и демократы, которые сейчас у власти, хотят победить. И им нужны успехи. Они постоянно говорят о том, что якобы украинцы побеждают, что плацдарм расширяется, что войска прибывают. Они эту атаку раскручивают в западных медиа как большую победу украинцев и, соответственно, американцев. Они создают иллюзию успехов», – считает Бровкин.