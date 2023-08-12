Атаки дронов вынуждают Россию перейти к тотальной морской блокаде Украины

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Конвоирование судов в Черном море резко сократит объемы перевозок, поскольку речь будет идти не о свободном судоходстве, а о групповом – с ожиданием формирования конвоя. Остается блокировать возможность запуска морских дронов и наносить удары по местам их производства.

Об этом на youtube-канале «День ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не будет переброски сил с других направлений, с других флотов, не будет президентом принято решение об усилении нашего флота, если не будут приняты те меры, которые обеспечат гарантированную защиту этих кораблей, то все может произойти тогда. Надо четко понимать, что это не пустая угроза. Любое торговое судно сегодня при движении по морю страхуется международными признанными страховыми компаниями. И, если оно не страхуется, заход в иностранные порты может для такого судна быть воспрещен, может быть запрещено движение такого судна через проливы», – подчеркнул он.

Решение этой проблемы, по словам эксперта, может быть обеспечено двумя путями. Первый – это создание надежного рубежа, блокирующего возможность прорыва таких катеров, представляющих угрозу. В этом случае обеспечивается страхование судов.

«Второй путь – это введение системы конвоев, когда каждое торговое судно сопровождается боевыми кораблями, которые уничтожают такие катера. Надо иметь ввиду, что это не обязательно должны быть боевые корабли, это могут быть катера, вооруженные даже крупнокалиберными пулеметами 14,5 мм или 30 мм автоматическими пушками. Это тоже позволит обеспечить надежное движение этих судов, безопасное движение. Но это резко сократит объем перевозок. Потому что тогда торговые суда надо будет собирать в определенные группы, так называемые конвои, обеспечивать их сопровождением боевых кораблей, что приведет к простою судов в портах и снижению объемов перевозок», – считает Сивков.

«Де-факто, решить вопрос полной блокады украинского побережья, чтобы исключить возможность вывода этих катеров в море. Но, опять же, они, судя по всему, стартуют с кораблей-маток, причем не факт, что под украинским флагом, потому что украинский флаг на Черном море сейчас не появляется. Они могут стартовать с любых других. Дальность хода этих катеров не столь велика, чтобы они могли стартовать с баз, до Новороссийска далеко идти. И маловероятно, что они смогут пройти это расстояние. Но, если имеют возможности двигаться на таком расстоянии, значит, надо обеспечивать постоянное наблюдение за маршрутами движения этих катеров и уничтожать их вертолетами или самолетами. При этом должны наноситься удары по районам их производства, по многим другим вещам», – заключил эксперт.