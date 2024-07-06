Атаки хакеров: Запад испытывает на России новые средства кибервойны

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Против России действует около десятка мощных хакерских группировок, которые координируются украинскими спецслужбами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское издание «Новое время» (Украина).

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«В отечественном виртуальном пространстве — и совсем необязательно непосредственно на территории Украины — существует до десяти заметных хакерских группировок, действующих в интересах и в сотрудничестве со спецслужбами. Прежде всего с ГУР и СБУ. Более того — в обеих упомянутых структурах есть собственные бойцы хакерского фронта», – отмечается в материале.

«С хакерской точки зрения РФ очень привлекательная цель. При этом россияне отказываются признавать собственные ошибки, что только облегчает дело», – говорит Андрей Баранович, известный под никнеймом Шон Таунсенд, представляющий хакерскую группировку «Украинский киберальянс».

Признают сотрудничество с хакерами и украинские спецслужбы.

«Совместно с какими подразделениями мы проводили кибероперации, сказать не можем. Но совместные операции проводятся. И они происходят постоянно», — сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

А в СБУ заявили, что после начала российской военной операции «была создана настоящая киберТрО».

По словам основателя группировки Hackyourmomн Никиты Кныша, «Россия стала площадкой для испытания украинцами и западными партнерами сверхсовременных средств виртуальной борьбы». Он считает, что в этой кибервойне Украине помогают антироссийские санкции, из-за которых российские компании не могут обновлять используемое ими западное программное обеспечение, в следствие чего в их защите возникают «дыры, через которые могут проводиться хакерские атаки».

«Однако все упомянутое не означает, что киберштурмы происходят только в одну сторону. Мощные прошлогодние атаки на серверы телекомвеликана Киевстар, а также на monobank доказали, что хакерская группировка Sandworm, штатное подразделение российской военной разведки, является серьезным оппонентом», – говорится в материале.

При этом Кныш рассказал, как после взлома сайта одной российской страховой кампании информация о ее клиентах попала к хакерам, которые «не стоят на стороне Украины или России, а просто грабят виртуальные кошельки людей».