«Атаки на Москву стали новой реальностью»: украинский дрон снова долетел до столицы РФ
Москву сегодня вновь атаковал украинский беспилотник. Он не долетел с десяток километров до Красной площади и рухнул, сдетонировав на Карамышевской набережной.
Как сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, обошлось без жертв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – написал Собянин.
При этом, в Минобороны РФ заявили, что беспилотник был не сбит, а подавлен РЭБ.
«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – отмтеили в оборонном ведомстве.
Там подчеркнули, что БПЛА не долетел до цели, при этом в районе его падения находится важный Карамышевский гидроузел, который и мог быть целью.
Из-за атаки временно закрывалось воздушное пространство над городом, остановилась работа аэропорта Внуково – сейчас он снова принимает рейсы.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что БПЛА летел на малой высоте. Судя по его очертаниям, это был «Бобер», дальность полета которого составляет порядка тысячи километров. Беспилотник данного типа уже не в первый раз использовался для атаки на Москву.
Журналист Юлия Витязева в своем блоге отмечает системность ударов по российской столице и призывает власти выработать правила поведения на случай ЧП.
«Это не разгон паники. Это элементарная грамотность, которая поможет избежать нежелательных последствий для жизни и здоровья обывателя. Куда звонить, если заметил БПЛА? Где лучше искать укрытие? Где категорически нельзя прятаться? Что делать, если рядом дети и маломобильные люди? Как вести себя на открытой местности? Что делать, если нашли обломки? И т.д.
На все эти вопросы должны быть простые, понятные и чёткие ответы. И в формате видео, и в формате элементарных плакатов из серии ГО. Плевать, как это прокомментируют враги. Человеческая жизнь и здоровье – бесценны. И чтобы их сохранить, нужно начинать работать по этой теме. На всех уровнях и всем вместе. Начиная от роликов по телевизору, заканчивая листовками в метро», – считает Витязева.
Военный обозреватель Максим Калашников подчеркивает, что в дальнейшем для атак на Москву Украина может посылать большое количество дронов.
«Атаки БПЛА на Москву стали новой нормальностью, – приходит к выводу Калашников. – Но пока это не массированные налеты в несколько сотен аппаратов сразу».
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