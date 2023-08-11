«Атаки на Москву стали новой реальностью»: украинский дрон снова долетел до столицы РФ

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Москву сегодня вновь атаковал украинский беспилотник. Он не долетел с десяток километров до Красной площади и рухнул, сдетонировав на Карамышевской набережной.

Как сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, обошлось без жертв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – написал Собянин.

При этом, в Минобороны РФ заявили, что беспилотник был не сбит, а подавлен РЭБ.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – отмтеили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что БПЛА не долетел до цели, при этом в районе его падения находится важный Карамышевский гидроузел, который и мог быть целью.

Из-за атаки временно закрывалось воздушное пространство над городом, остановилась работа аэропорта Внуково – сейчас он снова принимает рейсы.

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На кадрах, снятых очевидцами, видно, что БПЛА летел на малой высоте. Судя по его очертаниям, это был «Бобер», дальность полета которого составляет порядка тысячи километров. Беспилотник данного типа уже не в первый раз использовался для атаки на Москву.

Журналист Юлия Витязева в своем блоге отмечает системность ударов по российской столице и призывает власти выработать правила поведения на случай ЧП.

«Это не разгон паники. Это элементарная грамотность, которая поможет избежать нежелательных последствий для жизни и здоровья обывателя. Куда звонить, если заметил БПЛА? Где лучше искать укрытие? Где категорически нельзя прятаться? Что делать, если рядом дети и маломобильные люди? Как вести себя на открытой местности? Что делать, если нашли обломки? И т.д. На все эти вопросы должны быть простые, понятные и чёткие ответы. И в формате видео, и в формате элементарных плакатов из серии ГО. Плевать, как это прокомментируют враги. Человеческая жизнь и здоровье – бесценны. И чтобы их сохранить, нужно начинать работать по этой теме. На всех уровнях и всем вместе. Начиная от роликов по телевизору, заканчивая листовками в метро», – считает Витязева.

Военный обозреватель Максим Калашников подчеркивает, что в дальнейшем для атак на Москву Украина может посылать большое количество дронов.

«Атаки БПЛА на Москву стали новой нормальностью, – приходит к выводу Калашников. – Но пока это не массированные налеты в несколько сотен аппаратов сразу».