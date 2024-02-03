Атаки роев украинских беспилотников стали головной болью российской армии

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Владимир Путин накануне признал сложность на одном из участков фронта в зоне СВО из-за действия вражеских дронов. Президент не уточнил, о каком именно месте идет речь, но в последние дни украинская пропаганда распространяла видео уничтожения российской колонны бронетехники под Новомихайловкой в ДНР.

«Только с утра разговаривал с Генштабом. На одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами. Это практически везде так», – сказал глава государства на встрече с активом участников форума «Всё для победы».

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Путин добавил, что России нужно решить задачу возрождения микроэлектроники.

«К сожалению, здесь есть, мягко скажу, над чем работать. Это наша ахиллесова пята, одна из них. Но мы движемся в нужном направлении, горизонт не удаляется постоянно. Конкуренты двигаются тоже, но темп нашего движения достаточно хороший. Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что там некоторые вещи очень чувствительные, лучше о них пока вслух не говорить».

Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев предлагает сбивать украинские дроны дробовиками. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Забайкалье», передает корреспондент «Политнавигатора».

«Самое лучшее средство на сегодняшний день это наш элементарный дробовик. Дробью стреляешь на 70 метров — беспилотник сбиваешь. Так, наверное, надо подумать. У нас в Росгвардии этих ружей изъятых валяется немеряное количество. Передать их на фронт. Пускай они этими дробовиками себя обороняют от этих дронов. Нормальная тема», – сказал Гурулев.

О проблеме защиты от дронов пишет в своем тг-канале военный аналитик Виктор Мураховский.

«Наша недавняя атака под Новомихайловкой – это избиение младенцев FPV-дронами. Поражает то, что, несмотря на применение дронов, абсолютно безалаберное отношение: никаких подавителей FPV-дронов, никаких пусков дымовых гранат, не включены дымопуски на машинах. Танк – конечно, крепость на гусеницах, экипажи как правило выживают, но так нельзя. Танк сегодня при стоимости, которая у новых машин зашкаливает за 400 000 000 рублей, имеет все возможности для оснащения всеракурсной защитой от дронов. Есть ли модуль помех на полосу 700-2700 МГц? Есть, в Китае стоит 3000 USD. Думается, пора Минобороны задуматься над тем, что все наши гусеничные машины должны оснащаться всеракурсными подавителями FPV-дронов», – написал Мураховский.