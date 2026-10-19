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Европейским политикам стоит меньше трубить об опасности со стороны русских, а больше заниматься непосредственной подготовкой к противостоянию.

Об этом на канале «TVP World» заявил литовский русофоб и военный эксперт, полковник в отставке Вайдотас Малинионис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критически важная инфраструктура, военная инфраструктура и все эти возможности нуждаются в защите. И правительство должно не только давать советы, но и предпринимать конкретные шаги по защите этой инфраструктуры, потому что она напрямую связана с безопасностью наших стран, а также с помощью Украине. Этот пример также показывает, что Россия организует не отдельные инциденты, а уже целую кампанию», – вещал он.

«Потому что мы знаем, что, например, в Эстонии одна военная компания оборонной промышленности подверглась нападению, и часть инфраструктуры была подожжена, а также в Польше совсем недавно. Так что сейчас мы наблюдаем рост числа таких «серых атак» без указания на Россию. Конечно, мы не будем утверждать, что они за этим стоят, но они могут нанимать преступников, нанимать, знаете ли, других людей, которые могут атаковать эту инфраструктуру», – сочинял Малинионис.

Вместе с тем провокатор выразил серьёзную обеспокоенность возможностями российских реактивных «Гераней».