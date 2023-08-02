Атаки украинских дронов на российские корабли становятся ежедневными

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Минобороны вторые сутки подряд сообщает о попытке атаки украинских дронов боевого корабля в Черном море.

«Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», – говорится в сообщении.

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Вчера военное ведомство сообщало об отражении атаки украинских дронов двумя сторожевиками ЧФ, сопровождавшими гражданское судно, следующее в сторону Босфора.

Украинские источники уверяют, будто объектами атак становятся конвои, которые перевозят грузы в Сирию в интересах российских военных. Украинская пропаганда также распространяет якобы запись перехвата о том, что в результате вчерашних подрывов дронов были пострадавшие. Российские официальные источники эти данные не комментируют.

Следует отметить, что несколько дней назад, после очередного теракта на Крымском мосту, организованного при помощи удара морскими дронами, заявлялось о поражении на Украине мест, где готовились новые атаки против РФ. Однако, как видим, далеко не все места подготовки/складирования морских дронов уничтожены – либо же новые беспилотники оперативно передаются украинцам через западную границу НАТОвцами.

Обозреватель Владислав Шурыгин обратил внимание, что уже традиционно во время всех атак над районом дежурят американские беспилотники-шпионы.

«Нельзя не заметить, что зона патрулирования американского дрона находится, фактически, над зоной патрулирования российских боевых кораблей, охраняющих район прокладки газопровода «Турецкий поток». И с завидной регулярностью их атакуют украинские морские дроны», – пишет Шурыгин.