Атаки Украины вынудили Россию начать восстановление зональной ПВО

Россия восстанавливает разрушенную после развала СССР зональную противовоздушную оборону.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сейчас украинские беспилотники могут долететь до объектов потому, что ПВО имеет очаговый характер.

«В результате так называемых реформ 90-х и «нулевых» годов у нас была уничтожена система контроля воздушного пространства над территорией Советского Союза и оставшейся России…

Сейчас эта система ПВО разрушена за счет того, что были уничтожены радиолокационные посты элементарно. В огромном количестве. Сколько по территории России брошенных городков, в том числе и вокруг этой системы ПВО. В итоге система ПВО на территории России приобрела очаговый характер, и акцент делается сейчас, в первую очередь, на наращивании так называемой объектовой ПВО. То есть, не зональной противовоздушной обороны, а объектовой.

Поэтому – да, противник обводит, он доходит до объекта, где он должен, по идее, поразить цель, и там он уничтожается.

Но уже сейчас мы имеем признаки того, что идет наращивание и зональной ПВО, поскольку недавно совсем давал интервью, мне дали информацию, что на возвышенностях начинают ставить радиолокационные посты.

То есть, развертывают дополнительное радиолокационное поле, которые позволит уже сформировать то, что было уничтожено», – заявил Сивков.