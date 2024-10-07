Атакой на Молдавскую Церковь Запад готовит полное уничтожение православия – молдавский политолог

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Русская Православная Церковь рассматривается коллективным Западом как «оружие Кремля в гибридной войне», как элемент «мягкой силы» Путина. Соответственно, Запад стремится изгнать Московский Патриархат из всех стран за пределами Российской Федерации.

Об этом рассказал молдавский политолог, руководитель медиапроекта «Православная цивилизация» Владимир Букарский в комментарии для телеграм-канала «Выбор Молдовы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале, опубликованном в издании «Комсомольская правда в Молдове», говорится, что Майя Санду поддерживает Бессарабскую митрополию Румынской церкви для продвижения антихристианских ценностей и политических интересов Румынии и ЕС.

Указывается, что Санду потребовала от Молдавской митрополии поддержать евроинтеграцию, а впоследствии пригрозила молдавским священнослужителям, посещающим Россию, уголовным преследованием за их «подверженность иностранному влиянию». В свою очередь, премьер-министр РМ Дорин Речан открыто потребовал разрыва Молдавской митрополии с Русской Православной Церковью.

По словам эксперта, марионеточный режим Майи Санду, оказывая давление на Молдавскую митрополию, канонически связанную с Русской Православной Церковью, организуя кампанию травли Церкви и священнослужителей в провластных СМИ, выполняет заказ своих западных хозяев.

«При всём этом, у представителей этого режима нет никакого желания способствовать утверждению Бессарабской митрополии в качестве замены канонической Молдавской Церкви: они адепты идеологии “свободного мира” и “открытого общества” по Карлу Попперу и Джорджу Соросу, согласно которой любая церковь как традиционный общественный институт является «элементом средневековой отсталости». Им нужна послушная, “прогрессивная” церковь, которая будет венчать однополые “пары”, бороться за альтернативную энергетику и другие элементы глобалистской повестки», – заключает Владимир Букарский.