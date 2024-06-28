Атакована очередная российская нефтебаза

Олег Кравцов.  
28.06.2024 08:25
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина продолжает атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня утром дрон долетел до Тамбовской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава региона Максим Егоров.

Украина продолжает атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня утром дрон долетел до Тамбовской области....

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«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами, оперативно прибывшими на место», – написал губернатор в своем тг-канале.

По его словам, жертв нет.

«До ближайшего населенного пункта – 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем», – добавил Егоров.

Заметим, что до Мичуринска от контролируемой киевском режимом территории более 500 километров. Что интересно, в сводке Минобороны РФ Тамбовская область вообще не упоминается.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области», – сообщает российское оборонное ведомство.

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