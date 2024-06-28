Атакована очередная российская нефтебаза

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Украина продолжает атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня утром дрон долетел до Тамбовской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава региона Максим Егоров.

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«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами, оперативно прибывшими на место», – написал губернатор в своем тг-канале.

По его словам, жертв нет.

«До ближайшего населенного пункта – 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем», – добавил Егоров.

Заметим, что до Мичуринска от контролируемой киевском режимом территории более 500 километров. Что интересно, в сводке Минобороны РФ Тамбовская область вообще не упоминается.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области», – сообщает российское оборонное ведомство.