Атакованная украинскими террористами Молдова кричит на Россию

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Новости Украины

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила Россию в ложном минировании Кишиневского аэропорта.

Об этом она заявила в эфире Radio Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас действительно невероятное количество предупреждений [о минировании]. Они поступают извне, но их трудно отследить. Мы знаем, что они поступают из Беларуси и России, и мы работаем с этими государствами, чтобы идентифицировать конкретных людей. Но в онлайн-среде очень сложно отследить конкретных отправителей», – сочиняла Гаврилица.

Ложные сообщения о минировании аэропорта поступают с 4 июля. Последние недели они стали ежедневными.

Первые сообщения содержали явные намеки на причастность России. Террорист на румынском языке требовал выплатить ему 50 тыс российских рублей. В другой раз он представился «террористом и русским психом».

В мае ложные звонки о минировании массово поступали в учреждения Приднестровья. Кроме того, в Интернете взламывались официальные сайты органов власти. В СМИ тогда появлялась информация о том, что ложные звонки и кибератаки производятся с территории Украины, чтобы обвинить в терроризме Россию.