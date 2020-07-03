03.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Атакованный нацистами Зеленский отменил заседание рабочей группы по статусу Крыма


Первое заседание рабочей группы при Офисе президента Украины, которую Владимир Зеленский на встрече с Меджлисом 18 мая обещал создать в течении двух недель, и которая должна рассмотреть вопрос подачи изменений в конституцию по статусу “АР Крым”, пришлось отменить из-за «протестных настроений в Киеве».

Об этом в эфире канала QHA media сообщил нардеп Украины, член упомянутой рабочей группы меджлисовец Рустем Умеров, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, эта встреча не произошла. Она планировалась несколько раз, переносилась. Последние недели были такие протестные настроения в Киеве и поэтому эта встреча перенесена на ближайшие две недели. Надеемся, что на следующей неделе будет эта встреча», – выразил надежду экстремист.

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