Атаковавших границу мигрантов поляки забрасывали гранатами и поливали ядовитой водой

Резкое обострение произошло сегодня на белорусско-польской границе, где скопилось порядка 3 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переночевавшие на забетонированной площадке между белорусским и польскими пунктами пропуска, мигранты утром покинули ее и рассредоточились по периметру границы. Затем они начали взламывать бревнами проволочную ограду и швырять в польских военнослужащих, выстроившихся вдоль забора, камни и куски дерева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В ответ с польской стороны в сторону мигрантов полетели газовые гранаты. Газ использовался так обильно, что пострадали даже дети мигрантов, стоявшие поодаль. Самим польским силовикам пришлось слегка отойти вглубь.

Кроме того, вдоль забора курсирует водомет, который обливает атакующих. Температура воздуха на границе +2. Очевидцы передают, что это не вода, а ядовитая жидкость, разъедающая глаза.

Со своей стороны польские СМИ утверждают, что белорусские силовики снабдили мигрантов свето-шумовыми гранатами.

Вчера представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель заявил, что Евросоюз ЕС не пустит ни одного мигранта с территории Белоруссии.

«В Вашингтоне 5 утра. Сейчас они проснутся – и будет, интересно, Байден выражать озабоченность действиями Варшавы? Ждём сегодня звонок Меркель Дуде», – прокомментировал ситуацию белорусский тележурналист Игорь Тур в своем телеграм-канале.