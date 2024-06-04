Атакуя Крым, Украина обслуживает интересы Британии, но не свои, – Арестович

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Нанося удары по Крыму западным дальнобойным оружием, Украина обслуживает интересы Британии и США, которые хотят сохранить контроль над судоходством в Черном море. Но эти удары не в интересах самой Украины, которая стоит перед угрозой обвала фронта на Донбассе.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ключевая точка – это Донбасс, это не Крым. До Крыма наши сухопутные войска не дойдут. Когда мы основные усилия прикладываем на уничтожение крымских объектов и военно-морского флота, российского, Черноморского, то кому выгодно создание там зоны уязвимости в первую очередь? Владычице морей – Британии и Соединенным Штатам. Для нас все эти «Шторм Шэдоу» и прочие ракеты должны лететь на Донбасс, где основные усилия, поражая российские порядки на всю глубину оперативного построения. Мы тратим их на Крым. Простейший факт – существует разительная разница между местом приложения основных усилий, стратегических, Российской Федерации, и основных усилий наших по поражению дальними средствами поражения российских объектов. Ну давай деликатно скажем, подбирая аккуратно слова, – мы обслуживаем интересы Англии в черноморском бассейне. Они заинтересованы в безопасности и морях, мы заинтересованы в некоторой степени, но тут же вопрос приоритета. Лупить по Крыму при угрозе провала Донецкого фронта – это очень плохая стратегия, так чему мы радуемся, простите? Что мы в этой войне обслуживаем интересы наших партнеров, а не свои? Ну, как-то это странная история», – заявил Арестович.