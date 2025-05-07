Атакующие Крым морские дроны стали в разы опаснее

Безэкипажные морские катера из носителей взрывчатки трансформировались в плавучие базы с турелями, ракетами РСЗО и fpv-дронами для ударов по береговой инфраструктуре. Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для городов Крыма и людей угрозы от безэкипажных катеров нет. Есть угроза для военных и коммерческих объектов, в том числе для портовой инфраструктуры. В начале использовались БЭКи-камикадзе, которые влетали во что-то и взрывались. Сейчас приплывают мощные платформы со спутниковыми системами связи, на которых стоят автоматизированные турели, ракеты РСЗО, системы ПВО, которыми можно сбивать самолёты и вертолёты в нашей акватории, и дрон-авианосцы. Это БЭК, на котором расположено от 4 до 12 fpv-дронов. Он подплывает в 10-15 км к берегу, с него взлетают fpv-дроны и ещё 15 км летят до наших военных объектов. Вот какую угрозу они представляют», – подчеркнул он.

В конце прошлого года отряд «Эспаньола» обзавелся морским подразделением нового поколения, который способен выполнять оборонительные и наступательные задачи на любой «большой воде», и противостоит атакам БЭКов.