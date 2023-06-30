«Атакуют уже в городской черте»: Бахмуту угрожает повторный захват ВСУ

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ВСУ, продавливающие российскую оборону после ухода с позиций бойцов ЧВК «Вагнер», уже вплотную подошли к городской черте Бахмута/Артёмовска, признаётся в сегодняшней сводке на канале военкора Семена Пегова.

«На бахмутском направлении украинские войска после массированных артударов вели штурмовые действия у Озаряновки, Курдюмовки и Клещеевки. Вооружённые Силы РФ удержали позиции. Бои идут на юго-западных окраинах Бахмута. ВСУ атакуют уже в городской черте», – говорится в сообщении.

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Обозреватель Александр Зимовский считает, что сейчас критически важно удержать позиции возле Курдюмовки.

«Главное – это высоты в окрестностях деревни, позволяющие полностью контролировать Артёмовск артиллерией», – предостерегает он.

Украинский пропагандист Александр Коваленко уверяет, что ВСУ создают угрозу окружения российских войск, которым оставляют единственный путь для отступления – «только вплавь через речку Бахмутку, для эвакуации в восточный сектор».

«Помните, неоднократно говорилось, что россияне в Бахмуте в ловушке? Вот она. Зайти они смогли, а вот выйти… Форсирование пускай и не такой полноводной как Днепр, Бахмутки, но под артиллерийским огнём, это ещё то «удовольствие», – пишет Коваленко.

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин признает угрозу потери Бахмута.

«Штурм Артёмовска в пропагандистском плане вполне может стать компенсацией за то тяжёлое поражение, которое ВСУ понесли здесь в мае. И отбитый обратно Артёмовск, который почти семь месяцев выдавали за символ украинского сопротивления, сможет быть принят Западом как оправдание затрат, которые были понесены союзниками Украины на подготовку ВСУ к летней компании. Конечно, для серьёзных военных экспертов взятие Артёмовска ни в малейшей степени не станет доказательством успеха летнего наступления, к которому ВСУ готовились почти шесть месяцев, но в пропагандистских целях оно вполне может сработать. Поэтому, наступление на Бахмут должно считаться одним из основных сегодня вариантов развития украинского «контрнаступа», – предостерегает Шурыгин.