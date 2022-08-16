Атаман Долуда провел деловую встречу с представителями власти и казачества в Иркутске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всероссийский атаман Николай Долуда посетил Иркутск для встречи с рядом представителей региональной власти, системы образования, правоохранителей и местного казачества.

По итогам совещаний и встреч были подписаны 15 новых договоров о сотрудничестве с исполнительной властью, МВД, МЧС, ДОСААФ, военкоматом, аграрным университетом. С 2023 года иркутские казаки приступят к охране общественного порядка, защите лесов, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Долуда также посетил место открытия казачьего кадетского корпуса в Иркутске, который находится рядом с Казанским храмом и стадионом «Динамо».

Поведение всероссийского атамана вызывает вопросы: ранее он сам заявлял, что казачество занято не своим делом и игнорирует спецоперацию на Украине, что ставит под сомнение смысл его возрождения. Однако теперь сам он развивает «сторонние» инициативы.

Охрана правопорядка и природы, как и ликвидация ЧС — удел компетентных служб, в то время как казаки всегда являлись прежде всего военным сословием. Их рвение к «непрофильным» занятиям может быть трактовано как избегание участия в спецоперации по защите Донбасса. Пока туда отправилась лишь весьма небольшая часть казаков, в то время как их помощь очень пригодилась бы жителям русскоязычного региона, ежедневно атакуемого националистами.