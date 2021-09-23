23.09.2021 09:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Пока не возможно четко сделать вывод, что лучше защищает от ковида — перенесенное заболевание или вакцинация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

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Издание напомнило своему собеседнику, что год назад он говорил о невозможности достижения коллективного иммунитета в ситуации с ковидом, и поинтересовалось, продолжает ли он так думать.

«Это как было, так и остается очень сложным вопросом. Нужно пересчитывать все эти модели, исходя из особенностей «Дельты». Не исключено, что в силу большей агрессивности этого варианта, коллективный иммунитет всё же сформируется», – полагает Кунин.

По его словам, коллективный иммунитет надо высчитывать, исходя из особенностей конкретного штамма, а также из конкретных условий карантинных мер, плотности населения и так далее.

«Это совершенно не свойства коронавируса, это проблема популяционной генетики конкретного паразита. Вирус оспы чрезвычайно агрессивен, убивает много людей, но от него устанавливается коллективный иммунитет как за счет вакцинации, так и естественным путем. От вирусов менее агрессивных коллективного иммунитета быть не может: они персистируют в популяции, и возникает то, что называется эндемическим равновесием», -отметил ученый.

Он также обратил внимание, что е риновирусам, которые неоднократно вызывали у практически у всех насморк, нет никакого коллективного иммунитета, а люди продолжают жить с ними.

«SARS-CoV-2 тем и плох, что он находится где-то посередине по своим характеристикам. Очень сильно популяционный иммунитет для таких вирусов зависит от конкретной ситуации: от изолята, плотности населения в разных местах, карантинов и вакцинации», – говорит Кунин.

Также у не го спросили, лучше вакцина будет защищать от ковида, чем перенесенное заболевание.

«Мой энтузиазм в этом вопросе несколько уменьшился. Пока на этот счет поступают очень разноречивые данные, и четкого вывода сделать невозможно»,- сказал вирусолог.