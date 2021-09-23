Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.09.2021 09:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Наука, Происшествия, Россия
Просмотров:

Антиковидной коллективный иммунитет невозможен? Ученый указал на проблему

Пока не возможно четко сделать вывод, что лучше защищает от ковида — перенесенное заболевание...

Пока не возможно четко сделать вывод, что лучше защищает от ковида — перенесенное заболевание или вакцинация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Издание напомнило своему собеседнику, что год назад он говорил о невозможности достижения коллективного иммунитета в ситуации с ковидом, и поинтересовалось, продолжает ли он так думать.

«Это как было, так и остается очень сложным вопросом. Нужно пересчитывать все эти модели, исходя из особенностей «Дельты». Не исключено, что в силу большей агрессивности этого варианта, коллективный иммунитет всё же сформируется», – полагает Кунин.

По его словам, коллективный иммунитет надо высчитывать, исходя из особенностей конкретного штамма, а также из конкретных условий карантинных мер, плотности населения и так далее.

«Это совершенно не свойства коронавируса, это проблема популяционной генетики конкретного паразита. Вирус оспы чрезвычайно агрессивен, убивает много людей, но от него устанавливается коллективный иммунитет как за счет вакцинации, так и естественным путем. От вирусов менее агрессивных коллективного иммунитета быть не может: они персистируют в популяции, и возникает то, что называется эндемическим равновесием», -отметил ученый.

Он также обратил внимание, что е риновирусам, которые неоднократно вызывали у практически у всех насморк, нет никакого коллективного иммунитета, а люди продолжают жить с ними.

«SARS-CoV-2 тем и плох, что он находится где-то посередине по своим характеристикам. Очень сильно популяционный иммунитет для таких вирусов зависит от конкретной ситуации: от изолята, плотности населения в разных местах, карантинов и вакцинации», – говорит Кунин.

Также у не го спросили, лучше вакцина будет защищать от ковида, чем перенесенное заболевание.

«Мой энтузиазм в этом вопросе несколько уменьшился. Пока на этот счет поступают очень разноречивые данные, и четкого вывода сделать невозможно»,- сказал вирусолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть