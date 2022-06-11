Atlantic Council: Путин намерен включить Украину в состав Российской империи

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Новости Украины

Если Россия не проиграет войну на Украине, то начнет и далее возвращать утраченные ранее земли.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в опубликованной киевским журналом статье Питера Дикенсона, научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council (Атлантический совет), обеспечивающего и обслуживающего идеологию развития НАТО.

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По его словам, российский президент, «вдохновленный бывшим величием царей», стремится «сокрушить своего соседа и включить его в состав новой Российской империи».

«Если Путин не потерпит решающего поражения в Украине, он обязательно пойдет дальше в своей миссии по «возвращению» утраченных русских земель. Список бывших имперских владений России, которые потенциально могут стать мишенями, обширен и включает в себя Финляндию, страны Балтии, Польшу, Беларусь, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии», – опасается Дикинсон.

Он также не исключает будущие нападения России на бывшие страны Варшавского договора в Центральной Европе.

«Если это звучит неправдоподобно, важно помнить, что почти никто в Украине не верил в возможность российского вторжения, пока оно не произошло», – отмечает автор.

Он также говорит, что в отличие от других великих европейских империй «в России никогда не было периода деимпериализации».

«Несмотря на эффектный крах как в 1917, так и в 1991 году, имперская идентичность России осталась практически нетронутой, и именно она стала центральной составляющей путинского режима. Пока Россия не войдет в современную эпоху и не станет постимперской державой, мир в Европе будет недостижим. Лучший способ ускорить этот процесс — обеспечить победу Украины в войне», – приходит к выводу Дикинсон.