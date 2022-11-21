«Атлантический совет» надеется на «потенциальный раздел России»

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Начатая 24 февраля операция на территории Украины показала военное превосходство США над Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским журналом «Новое время» пишет старший научный сотрудник американского аналитического центра, обеспечивающего и обслуживающего идеологию развития НАТО «Атлантический совет» Atlantic Council Дайан Фрэнсис.

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«В геополитическом плане последствия войны действительно глубоки. Она выявила технологическое и военное превосходство Америки. Она продемонстрировала способности, трудовую этику и потенциал украинцев. Создание Вашингтоном альянса было впечатляющим и сделает Европу и весь мир безопаснее. Американский престиж за рубежом и дома укрепился благодаря принятию этой моральной позиции», – считает Фрэнсис.

По ее словам, наиболее важное преимущество в том, что «удалось сдержать Китай, который наблюдал за тем, как Запад объединился и силой наказывает такого хулигана, как Россия».

Автор утверждает, что российские президент «сейчас балансирует на краю пропасти», а потому «украинцев необходимо и дальше поддерживать в военном отношении.

«Другие полезные побочные результаты включают в себя потенциальный раздел самой Российской Федерации, а также возможное изгнание русских из Молдовы, Грузии, Азербайджана, Сирии, Балкан и Венесуэлы, где они разжигают насилие и инакомыслие», – приходит к выводу эксперт.