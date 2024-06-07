Атмосфера страха: в Молдове прессуют легендарный ансамбль «Жок» за выступление в Петербурге

Алексей Логофет.  
07.06.2024 15:41
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Культура, Молдова, Россия, Санкт-Петербург


Артистам танцевального ансамбля «Жок», выступившим в «Молдавском дворе» в кулуарах Петербургского международного экономического форума, руководство коллектива грозят «принятыми мерами», пишет провластное издание Ziarul de Garda.

Директор департамента маркетинга ансамбля «Жок» Мария Андриуцэ оправдывалась перед журналистам издания, что танцоры не объявили об отъезде в Санкт-Петербург и уехали самостоятельно.

Артистам танцевального ансамбля «Жок», выступившим в «Молдавском дворе» в кулуарах Петербургского международного экономического форума,...

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«Мы не знали, нам не сообщили, что они едут в Санкт-Петербург специально для участия в этом мероприятии. Там находятся танцоры, кто не состоит в постоянном составе, но есть и танцоры, входящие в состав коллектива. Я вам скажу, для нас это был неприятный и совершенно неожиданный сюрприз. Думаю, что определенные меры будут приняты, но на данный момент не могу сообщить подробности.

Я вам говорю как есть: мне не хочется уворачиваться от этой ситуации, которая не делает лица ни ансамблю, ни танцорам. Нас не уведомили, а в первую очередь должны были уведомить руководство, потому что теперь у нас будут неприятности. Они взяли отпуск за свой счет и не сказали, что намерены поехать в Россию на это мероприятие. Для руководства это большое разочарование», — сказала Андриуцэ.

Основанный в 1945 году танцевальный ансамбль «Жок» поставил более 80 танцев и дал более 7800 представлений перед более чем 18 миллионами зрителей. С 1957 года «Жок» выступил более чем в 60 странах мира, получив сотни наград и дипломов. Артисты ансамбля снимались в кино, в частности, в фильме «Свадьба в Малиновке». Ансамбль награждён премией Ленинского Комсомола, званием Почетного коллектива Молдавской ССР, а также высшей государственной наградой Молдовы – «Орденом Республики».

Примечательно, что Мария Андриуцэ, униженно каявшаяся перед журналистами провластного телеканала за «несознательных» танцоров «Жок», до недавнего времени являлась ведущей молдавского варианта программы «Давай поженимся» на закрытом ныне телеканале TV6 и принимала участие в выпуске российского оригинального телешоу Ларисы Гузеевой в предновогоднем выпуске 2023 года.

Её вынужденное покаяние за участие артистов на форуме в Петербурге наглядно свидетельствует об атмосфере тотального страха в Молдове.

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