В гитлеровский фольксштурм начали набирать немцев до 60 лет только перед концом войны, а в ВСУ – с самого начала СВО. В ВСУ нижняя возрастная граница составляет 25 лет (в фольксштурме – 16), но уже не за горами ее скатывание до 18 и ниже.

Но даже в фольксштурм насильно не тащили тяжелых инвалидов. В ВСУ тащат. Вот что нам поведал по этому поводу 35-летний киевлянин Максим:

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«Я полностью ослеп в результате неудачной операции на глазах. Но меня начали дергать работники ТЦК. Прислали повестку и потребовали, чтобы прошел комиссию и доказал, что не зрячий. Заставляют обновить все медицинские данные, потому что прежние, видите ли, устарели. Звонили, угрожали, довели жену до стресса. Я в итоге согласился, лишь бы прекратилось давление. Как узнал, они прессовали еще нескольких инвалидов в нашем доме, один из которых 1-й группы. Его вообще никто не должен трогать априори…».

По новому закону отсрочку потеряли представители 3-й группы инвалидности. К ней относятся: слепота на один глаз или его отсутствие; отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря; культя голени или бедра; неоперабельный дефект челюсти; карликовость с ростом ниже 130 сантиметров и др.

Ко 2-й группе относятся: отсутствие легкого и недостаточность второго легкого; паралич верхней и нижней конечностей; культя плеча или предплечья при нарушении функции второй верхней конечности и др.

Самая тяжелая группа – 1-я. В нее попадают лица с тяжелым состоянием здоровья, не способные к самообслуживанию, требующие постоянного наблюдения и ухода. И вот именно такого человека, соседа Максима по имени Петр, ТЦК затребовал к себе « на ковер», требуя предоставления доказательств его немощи.

«Его жена сама вызвала их к себе домой и предъявила лежачего мужа. Но те заявили, что нужно предоставить документы – дескать, в архиве неразбериха. Её, видно, сами и устроили, чтобы в мутной водичке рыбку половить: чьи-то документы спрятать за взятку, а чьи-то переоформить за деньги. Ведь каждый подобный осмотр у них стоит «бабла». Даже официально за медуслуги – рентген, анализы и т.д. Рентген обойдется в тысячу гривен, потому что якобы пленка дорогая. Она у поставщиков по 30 грн за лист. Врачи накручивают до 200 , разницу кладут себе в карман. Петр отказался, ему стали угрожать. Теперь ждет репрессий».

Вместе с двумя другими соседями, инвалидами 2-й группы, Максим отправился собирать бумажки. В одной очереди отстояли 4 часа, прошло всего 2 человека. Им намекали необходимость «благодарности», дабы вопрос решился быстрее, и ТЦК оставили в покое.

«Не выдержал, взорвался. Заорал: «А ничего, что я полностью слепой?!» На что мне один деятель прошипел: «Ты права не качай, а то и слепым в окоп пойдешь». Нас превратили в бесправных рабов. Плевать, «иди на мясные штурмы».

Максим попросил справку на выезд за рубеж. Отказали – вопрос требует «рассмотрения» и сделали в воздухе пальцами известный «финансовый» знак… Негласно дана установка от минобороны: закрыть выезд для всех мужчин, начиная с 16 лет.

Это все – на фоне роста числа инвалидов, достигшего на Украине почти 3 млн чел. Многие из ВСУшников ради мизерного пособия месяцами доказывают, что получили увечья на фронте. Теперь их гоняют по бюрократическим кабинетам, угрожая снова забрать на убой.

«Знаете, – говорит Максим, – очередь, в которой я стоял, была очень злая на Зеленского и на всю его банду. Прямо ненавистью горела. Я думаю, это отражение общенародной ненависти. Кажется, еще немного, еще чуть-чуть, и этот котел прорвет».