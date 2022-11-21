«Атмосфера животного страха», – что творится в Херсоне после сдачи города

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В Херсоне после отступления без боя российской армии царит атмосфера животного страха – Украина развернула репрессии против всех, кто может быть заподозрен в лояльности к русским.

Об этом сообщает эвакуировавшийся в Крым херсонский блогер Николай Терещенко, продолжающий держать связь со своими знакомыми на малой Родине.

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«ЦИПСо погнало волну что в Херсоне всё прекрасно. Как там стало прекрасно, я знаю от своих друзей. А ещё я заметил их нежелание общаться в голосовом варианте, предпочитая короткие сообщения. Знаете, что это означает? В городе атмосфера страха. Такого себе, плотного животного страха. Некоторые не должны были остаться в Херсоне. Но не успели выехать. И теперь в конце предложений ставят слезливые смайлики и развёрнутые скобки. Нас сложно ввести в обман красочными картинками радующихся херсонцев. Потому что мы знаем реальную картину», – отмечает автор.

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По данным Терещенко, жестокость украинских карательных органов куда выше, чем на Донбассе в 2014 году.

«Ищут руководителей некоторых предприятий и госструктур. О некоторых я знаю точно, и мы говорили с ними на эту тему, они не стали сотрудничать с Россией и безболезненно передали ключи и имущество желающим поработать. Что не избавило их от уголовных дел по факту просто нахождения в городе и «утраты госимущества». Об утрате госимущества вещают те, кто позорно сбежал ещё 25 февраля, далеко-далеко. Ну а коммунальщикам можно только посочувствовать. Хотя обещалось, что никакого преследования не будет, ведь работать было возможно только в российской юрисдикции, тем не менее, все, кто обеспечивал городу все восемь месяцев комфортное проживание, под ударом. Отдельно ищут священников. Идёт отдельный розыск медработников. Я знаю, кого они ищут и, к счастью, эти люди выехали. Что тут сказать. Всё это было предсказано и проверено давным-давно. Ещё по Славянску. Хотя в Славянске в 2014 года ещё такого плотного погружения в неонацизм не было. Сейчас всё жёстче и беспредельнее», – полагает Терещенко.

Он также сообщил, что ВСУ обрекают Херсон на разрушения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После событий в Мариуполе даже Amnesty International вынуждена была заметить, что ВСУ используют гражданских в качестве щита. Их, конечно, одёрнули, но замолчать проблему уже не получилось. И вот Херсон. Захысныкы первым делом поставили орудия в черте города, в частности на Острове и в Киндийке, и расселились там же. Точно как они делали в Харькове. Как вы думаете, что теперь с этими микрорайонами? Правильно думаете. Фото последствий можно найти в херсонских пабликах», – пишет Терещенко.