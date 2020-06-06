АТО-шники обещают «ушатать» Зеленского

06.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты «ушатают» президента Владимира Зеленского за «государственную измену» в случае, если власть снова примет решение об отводе войск на Донбассе.

Об этом в эфире «4 канала» заявила одиозная националистка – инструктор боевиков так называемой АТО Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия сейчас тоже под ним (под Зеленским). По официальной информации сейчас боевики возвращаются вблизи Петровского на свои позиции. Чуть раньше была информация о том, что некоторые их позиции стали еще ближе.

Если после этого, когда уже ему – нам-то понятно было, почему мы были против, мы же знаем своего врага. Ему было непонятно, он искал мир в глазах Путина. Так вот, если после этого далее будет идти речь об отводе войск, мы его ушатаем всей страной за государственную измену», – заявила Зверобой.

Ранее скандальная депутат Верховной рады София Федына и Маруся Зверобой записали ролик с угрозами в адрес президента Владимира Зеленского, после чего стали фигурантами уголовного дела.