Атошник атаковал американцев и отправился в тюрьму без права внесения залога

01.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Грузовой автомобиль-цистерна, за рулем которого находился украинец, въехал в толпу протестующих в американском городе Миннеаполис.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в это время люди митинговали против убийства полицейским негра Джорджа Флойда, после чего масштабные протесты охватили США.

Правоохранители города характеризуют действия водителя как «провокацию толпы мирных демонстрантов».

В свою очередь портал Vinograd.us отмечает, что «зрелище было не для слабонервных».

«Напомним, что автоцистерна проехала на полной скорости (примерно 40 миль в час), разогнав протестующих, которые в этот момент мирно шли через мост 35W (шоссе I-35W) в Миннеаполисе в воскресенье 31 мая. На видео хорошо видно и слышно, как толпа сначала визжит, потому что машина на большой скорости несется в тех, кто не успел убежать с дороги (водитель сигналил все это время), а потом бежит за машиной, которая в итоге останавливается.

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Из кабины горе-водителя вытащили протестующие, они же разбили ему лицо и удерживали до прибытия полиции. Травмы, нанесенные теми, кто мог оказаться под колесами машины, хорошо видны на фотографиях, которые были сделаны в тюрьме после того, как Богдан был задержан. По словам полиции, задержанный не нуждается в медицинской помощи, так как травмы не опасны для жизни.

Кстати, избить серьезно Богдана не позволили другие протестующие. Они создали вокруг него нечто буферной зоны и не подпускали никого, пока полицейские бежали к месту происшествия. Люди были настолько возмущены, что стражам порядка пришлось пригрозить им применением баллончиков с перцовым газом», – сообщает издание.

Отмечается, что неизвестно, какое именно топливо перевозил преступник в этот момент, однако известно, что цистерна не была пустой.

Как выяснилось, за рулем находился гражданин Украины Богдан Вечирко. В настоящее время ему предъявлены обвинения в нападении, он арестован без права внесения залога. Украинец живет в штате Миннесота, в Альбервиле и сотрудничает с автотранспортной компанией Ken Advantage в Северном Кантоне (штат Огайо) как независимый подрядчик.

«Местные жители сразу же нашли профайл Богдана в Facebook и уже обсуждают его. Многие ошибочно приписали ему службу в армии РФ. На самом деле водитель призывался в армию Украины», – пишет Vinograd.us.