Атошник подорвал гранатой себя и троих полицейских

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Кривом Роге экс-боевик «АТО» угрожал полицейским гранатой, после чего подорвал себя и троих правоохранителей.

Об этом сообщили в эфире «9 канала», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, бывший атошник позвонил в полицию с угрозами взорвать себя. Когда правоохранители прибыли на место вызова, увидели мужчину на скамейке у подъезда с гранатой в руках.

«Он передал гранату РГД-5, после чего повёл себя агрессивно и достал из кармана ещё одну гранату. Выдернул чеку и на протяжении примерно двадцати минут держал гранату в руках, угрожая кинуть. Когда работники полиции попытались вступить в переговоры, чтобы он передал и вторую гранату, он повёл себя агрессивно и кинул её себе под ноги, вследствие чего она взорвалась», – рассказал начальник местного отделения полиции Валерий Лютый.

В результате взрыва ранения получил сам бывший атошник и трое полицейских. Все четверо с ранениями различной степени тяжести доставлены в местную больницу.

В результате обыска, проведённого в доме дебошира, было найдено ещё две гранаты РГД-5 с запалами.

Экс-атошнику за незаконное хранение боеприпасов и посягательство на жизнь правоохранителей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного.