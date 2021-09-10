Атошник в Славянске потребовал снять футболку с гербом РФ и получил в лицо

10.09.2021 17:32 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Славянске «ветеран АТО» получил в лицо струю из газового баллончика из-за замечания к соседу о футболке с российским гербом и надписью «Россия».

Об этом в своём видеоблоге рассказал крышуемый СБУ неонацист-убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Славянске, который был под российской оккупацией, и который освободила украинская армия, мужчина, который защищал нашу с вами страну по имени Антон встретил соседа в футболке с надписью «Россия», – рассказал Стерненко.

В его сюжете сам атошник рассказал, что на жителе Славянска была футболка с двуглавым орлом и надписью «Россия», в которой он не видел ничего оскорбительного для «ветерана».

Экс-боевик стал требовать снять футболку и пригрозил вызывать полицию. В ответ на это мужчина распылил в лицо атошника газ из баллончика.

«Ветеран» Антон вернулся к обидчику вместе с «побратимами» и полицией. При этом мужчина не стал отпираться и подтвердил, что у него действительно есть одежда с российской символикой, а надел он её, поскольку на тот момент не было другой. При этом «обидчик» атошника сказал, что является пострадавшим и сам написал заявление на ветерана. За инцидент с газовым баллончиком дело открывать не стали. «Если у вас есть дополнительная информация о нём, напишите мне обязательно, анонимность я гарантирую», – как обычно призвал Стерненко своих подписчиков «стучать» на человека.

«РФ ведёт войну против Украины, оккупировала часть наших территорий, под оккупацией был и Славянск. На глаза нашему защитнику попадается любитель оккупантов, который, очевидно, поддерживает агрессию против Украины. Но при этом живёт на Украине, да ещё и в ответ на замечание нападает на нашего ветерана. Действительно, в чём же проблема?» – возмущался националист.