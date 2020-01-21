АТОшник застрелил «собутыльника–побратима» за президента

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Летальным исходом от выстрела из охотничьего ружья закончилась на Киевщине ссора двух «побратимов», не поделивших, кто же лучше – Порошенко или Зеленский.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил боевик УНА-УНСО Назар Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В поселке Иванков Киевской области патрульные остановили автомобиль УАЗ, в салоне которого оказалось тело 47-летнего Ивана Иваненко с огнестрельным ранением. Водитель автомобиля Валерий Кононенко признался, что застрелил своего знакомого во время ссоры.

Казалось бы, «бытовуха», которых на Украине, к сожалению, немало, НО! Как оказалось, и водитель (49 лет) и застреленный (47 лет) в свое время воевали за Украину на Донбассе. Да и это не всё…

Оба мужчины употребляли алкогольные напитки, ну и начали обсуждать политику, и вот, когда пришли к вопросу, кто из президентов лучше, Пётр Порошенко или Владимир Зеленский, у 49-летнего Валерия Кононенко не выдержали нервы и он из охотничьего ружья застрелил побратима Ивана Иваненко, с которым не раз не только воевали, но и построили церковь … а Иван Иваненко еще и в плен после Иловайска попал … ТРОЕ детей осталось…

Й.бана в рот … Вы понимаете, до чего мы все докатились? Уже Ветераны Национально-освободительной войны убивают друг друга за Порошенко или Зеленского – не важно! Не сказано, кстати, за кого кто в ссоре был. Через зомбоканалы и ботофермы накрутили людей до состояния истерии, а у ветеранов и так психика расшатана», – не скрывая эмоций, рассказал боевик.

Он с горечью добавил, что конфликты на политической почве среди бывших «побратимов» – далеко не редкость.

«Когда-то здесь, у себя в комментариях я увидел спор моих Друзей-Ветеранов, один за Порошенко – другой за Зеленского, и сказал, что вы же оба воевали за Украину, нах.я вам это Зе, По … Украина превыше всего! Вы должны быть по одну сторону баррикад! Оба со мной не согласились ….

Видите, Ребята, что уже творится ??? Начали убивать друг друга! Люди, которые бок о бок противостояли русским оккупантам и местным предателям убивают друг друга из-за кого? Из-за чего…?» – сокрушается нацист и каратель.