АТОшник жалуется, что доверие к ВСУ подорвано

15.10.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя соцопросы говорят о высоком уровне доверия к вооруженными силам Украины, армия во многом была дискредитирована и потеряла хорошую репутацию.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший участник АТО Валерий Прозапас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я должен констатировать, что украинская армия испытала пропагандистский удар. Эти цифры доверия, хотя оно в обществе и есть… Вспомните: с 2015 года началась дискредитация украинского военно-политического руководства, украинских вооруженных сил как таких, на которых кто-то зарабатывает.

Мне было дико на это смотреть. С 2014 года и буквально до 21 апреля этого года я имел непосредственное отношение к армии. Я не видел никаких проблем с питанием, с обеспечением. Мы ставили себе очень высокую цель, все уже начинало переходить на систему управления НАТО. Открывались серьезные перспективы в развитии вооруженных сил», – пожаловался Прозапас.