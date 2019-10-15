15.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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АТОшник жалуется, что доверие к ВСУ подорвано

Хотя соцопросы говорят о высоком уровне доверия к вооруженными силам Украины, армия во многом была дискредитирована и потеряла хорошую репутацию.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший участник АТО Валерий Прозапас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я должен констатировать, что украинская армия испытала пропагандистский удар. Эти цифры доверия, хотя оно в обществе и есть… Вспомните: с 2015 года началась дискредитация украинского военно-политического руководства, украинских вооруженных сил как таких, на которых кто-то зарабатывает.

Мне было дико на это смотреть. С 2014 года и буквально до 21 апреля этого года я имел непосредственное отношение к армии. Я не видел никаких проблем с питанием, с обеспечением. Мы ставили себе очень высокую цель, все уже начинало переходить на систему управления НАТО. Открывались серьезные перспективы в развитии вооруженных сил», – пожаловался Прозапас.

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